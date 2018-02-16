16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потерпевшими от действий руководителя "Калипсо Тур" признаны 98 человек, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве в сфере туристических услуг. "В ходе следствия установлено 98 потерпевших. Общий ущерб составил более Br280 тыс.", - сказала Марина Дранькова.

По данным следствия, 26-летняя жительница столицы единолично руководила деятельностью по организации туристических поездок от имени ИП "Борздый" и ООО "Калипсо Тур". При этом с октября 2016 по июль 2017 года полученными денежными средствами клиентов в качестве предоплаты женщина распоряжалась по своему усмотрению. Она обещала позже возместить вред за сорванные поездки, однако продолжала заключать новые договоры, заведомо зная о том, что принимаемые на себя обязательства не выполнит.

Когда фактическая деятельность фирмы была полностью остановлена, покупатели путевок стали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.

Действия женщины квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество в особо крупном размере) УК Беларуси. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На ее имущество наложен арест. Согласно полученным данным, женщина являлась частой гостьей игорных заведений.

Материалы уголовного дела прокуратурой направлены в суд для рассмотрения.-0-

По подозрению в мошенничестве задержана руководитель "Калипсо Тур" По предварительной информации, в результате манипуляций с продажей туров женщина завладела деньгами граждан. В данный момент с задержанной работают столичные следователи.