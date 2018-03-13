Потерпевшими по делу компаний "Русский экран" и "Якутские бриллианты" признаны 167 человек

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потерпевшими по делу компании "Якутские бриллианты" признаны 167 человек. Об этом сегодня в эфире "Альфа Радио" сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, передает БЕЛТА.

Материальный ущерб по уголовному делу составил более Br1,3 млн, всю сумму возместить не удалось. Потерпевшими следователи признали 167 человек, проинформировала Юлия Гончарова. Она добавила, что расследование дела не окончено, не все привлечены к ответственности. Самый главный фигурант - гражданин России - сейчас объявлен в международный розыск. Дело в отношении его выделено в отдельное производство. Две женщины, которые возглавляли на территории Беларуси ООО "Русский экран" и ЧТУП "Якутские бриллианты", осуждены по ч.4 ст.209 УК (мошенничество в особо крупном размере). Суд Центрального района Минска 16 февраля назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу.

Фактически этими компаниями руководил объявленный сейчас в международный розыск гражданин России. Как пояснила Юлия Гончарова, ООО "Русский экран" должно было получать от населения займы на съемки фильма, приуроченного к Олимпиаде в Сочи. С этой компанией доверчивые белорусы заключили 154 договора займа, с "Якутскими бриллиантами" - 993. В последнем случае речь шла о реализации на территории Беларуси ювелирных изделий, изготовленных российским предприятием. К корпорации с таким же названием ЧТУП не имеет никакого отношения.

Деятельность обеих компаний выстраивалась по принципу финансовой пирамиды. "В договорах они принимали на себя невыполнимые обязательства по полному возврату полученных денег и выплатам процентов. А ставки назначались серьезные", - отметила Юлия Гончарова. При этом никакого другого капитала кроме заемных средств у обвиняемых не было. Тем не менее, они продолжали заключать новые договоры и принимали от людей деньги.-0-