26 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Повторника с девятикратным превышением алкоголя задержали в Гродно на чужом авто. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Не имеющий постоянного места работы и стабильного дохода 39-летний житель Гродно согласился помочь знакомому с ремонтом машины. Взял ключи от "Ауди", чтобы посмотреть проводку, стартер и тормоза. Автомастер, как оказалось, выпивал накануне с тестем, потом с утра вновь выпил водки. В таком состоянии сел за руль, чтобы проверить тормоза.

"Он ездил взад-вперед у дома по улице. За этим занятием его застали сотрудники Госавтоинспекции", - отметили в ГАИ. Содержание алкоголя в организме нарушителя превысило предельно допустимое значение в 9 раз.

Так как мужчина в декабре прошлого года уже попадался за аналогичное нарушение, его привлекут к уголовной ответственности, а машина, вероятнее всего, будет конфискована.-0-