Пожар на пилораме произошел в Борисовском районе

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе спасатели ликвидировали пожар на пилораме, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Сообщение о загоревшейся пилораме в д. Лошница поступило спасателям 4 февраля в 00.26. "В этот момент на рабочих местах были три человека, которые самостоятельно покинули здание. До прибытия подразделений МЧС они не пытались потушить пламя своими силами. Пожар был ликвидирован спасателями. Пострадавших нет", - проинформировали в управлении.
Огнем повреждено перекрытие двух хозяйственных блоков на площади 180 кв.м, закопчены стены в здании пилорамы.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваются две версии - трещина дымохода и неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4667 BYN
|2.464 BYN
|2.467 BYN
|USD
|1.9744 BYN
|1.977 BYN
|1.98 BYN
|RUB
|3.5194 BYN
|3.486 BYN
|3.507 BYN