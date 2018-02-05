Пожар на пилораме произошел в Борисовском районе

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе спасатели ликвидировали пожар на пилораме, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение о загоревшейся пилораме в д. Лошница поступило спасателям 4 февраля в 00.26. "В этот момент на рабочих местах были три человека, которые самостоятельно покинули здание. До прибытия подразделений МЧС они не пытались потушить пламя своими силами. Пожар был ликвидирован спасателями. Пострадавших нет", - проинформировали в управлении.

Огнем повреждено перекрытие двух хозяйственных блоков на площади 180 кв.м, закопчены стены в здании пилорамы.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваются две версии - трещина дымохода и неосторожное обращение с огнем при курении.-0-