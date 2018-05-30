30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел на предприятии в Минске, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел на ул.Гурского, 34. Загорелся утеплитель на открытой площадке на площади около 100 кв.м. "В 12.39 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет", - проинформировали в ведомстве.

Причина возгорания устанавливается.-0-

Фото Егора Павлющика