30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел на предприятии в Минске, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Пожар произошел на ул.Гурского, 34. Загорелся утеплитель на открытой площадке на площади около 100 кв.м. "В 12.39 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет", - проинформировали в ведомстве.
Причина возгорания устанавливается.-0-
Фото с ул. Гурского. pic.twitter.com/7CHY4Wp5fn— 112.by МЧС Беларуси (@112by) 30 мая 2018 г.
Фото Егора Павлющика
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