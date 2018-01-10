Пожар произошел в отделении банка в Лиде

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в лидском отделении ОАО "АСБ Беларусбанк", сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Системы автоматической пожарной сигнализации "Молния" 9 января в 21.24 обнаружили пожар в здании ОАО "АСБ Беларусбанк" на ул.Советской в Лиде. "Огнем был уничтожен электрический выключатель и закопчена стена, - проинформировали в управлении. - Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание выключателя".-0-
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