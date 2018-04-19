Пожар произошел в цехе Ганцевичского хлебозавода

19 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах произошел пожар в цехе местного хлебозавода, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в цехе по производству сухих завтраков поступило около 2 часов ночи 19 апреля. Огнем уничтожена транспортерная лента на площади 1,5 кв.м, закопчены стены, потолок, оборудование. Сырье и готовая продукция не повреждены. Технологический процесс в цехе хлебозавода остановлен до 20 апреля для чистки оборудования и замены транспортерной ленты.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение технологического регламента по очистке оборудования. Предполагается, что после рабочей смены отходы производства были оставлены в сгораемой таре без присмотра.-0-