Пожар произошел в цехе Ганцевичского хлебозавода

19 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах произошел пожар в цехе местного хлебозавода, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании в цехе по производству сухих завтраков поступило около 2 часов ночи 19 апреля. Огнем уничтожена транспортерная лента на площади 1,5 кв.м, закопчены стены, потолок, оборудование. Сырье и готовая продукция не повреждены. Технологический процесс в цехе хлебозавода остановлен до 20 апреля для чистки оборудования и замены транспортерной ленты.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение технологического регламента по очистке оборудования. Предполагается, что после рабочей смены отходы производства были оставлены в сгораемой таре без присмотра.-0-
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