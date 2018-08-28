Пожар уничтожил 4 т соломы на ферме в Мостовском районе

28 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пожар уничтожил 4 т соломы на территории фермы в Мостовском районе, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

О возгорании на территории фермы в деревне Стрельцы вечером 27 августа сообщила очевидец. Женщина проезжала мимо на велосипеде и заметила клубы дыма.

Выяснилось, что горела прошлогодняя солома в рулонах, лежащая под навесом. Огонь уничтожил кровлю навеса, а также 4 т соломы. Спасатели отстояли от огня соседние здания.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.-0-