Пожар в общежитии в Быхове: эвакуированы 20 человек

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В общежитии ПМК-247 в Быхове произошел пожар, эвакуированы 20 человек, в том числе пятеро детей, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Возгорание произошло 13 июля на третьем этаже четырехэтажного здания по ул.Ленина. В жилой комнате огнем повреждено имущество, пострадавших нет. Причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Также 13 июля в Могилевской области, предположительно, из-за неосторожности при курении сгорел жилой дом в деревне Большие Славени Шкловского района. Погибла хозяйка 1931 года рождения. Работники МЧС спасли двух человек, которые с ожогами 15-18% тела госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Повреждена кровля, перекрытие и имущество в доме.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2898 BYN
|2.286 BYN
|2.3 BYN
|USD
|1.9706 BYN
|1.968 BYN
|1.973 BYN
|RUB
|3.1632 BYN
|3.15 BYN
|3.17 BYN