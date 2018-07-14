Пожар в общежитии в Быхове: эвакуированы 20 человек

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В общежитии ПМК-247 в Быхове произошел пожар, эвакуированы 20 человек, в том числе пятеро детей, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Возгорание произошло 13 июля на третьем этаже четырехэтажного здания по ул.Ленина. В жилой комнате огнем повреждено имущество, пострадавших нет. Причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Также 13 июля в Могилевской области, предположительно, из-за неосторожности при курении сгорел жилой дом в деревне Большие Славени Шкловского района. Погибла хозяйка 1931 года рождения. Работники МЧС спасли двух человек, которые с ожогами 15-18% тела госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Повреждена кровля, перекрытие и имущество в доме.-0-