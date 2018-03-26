Пожарные выходы в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово были заблокированы - СК

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет России сообщил о серьезных нарушениях при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, где пожар унес жизни более 60 человек, информирует ТАСС.

В частности сообщается, что были заблокированы пожарные выходы. "Серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в торговом центре были заблокированы", - заявляет СК в своем Telegram-канале.

Отмечается, что следствие проверяет информацию о других нарушениях. Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет России также сообщил о пятом фигуранте дела о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По информации представителя СК Светланы Петренко, им стал сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. Решается вопрос о его задержании в качестве подозреваемого.

Ранее было известно о четырех задержанных по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Среди задержанных и допрошенных - арендатор помещения, где, предположительно, вспыхнул пожар. Также задержан руководитель управляющей компании, которая обслуживала торговый центр.

Пожар в четырехэтажном здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где было несколько кинозалов и детские игровые зоны. В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.

Генеральная прокуратура поручила прокурорам с привлечением МЧС провести по всей России проверки пожарной безопасности в торговых комплексах с развлекательными центрами.-0-