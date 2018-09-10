Правоохранители изъяли у минчанина 84 свертка с психотропом

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Московского (Минска) РУВД изъяли у минчанина 84 свертка с психотропом, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Безработный минчанин 1995 года рождения подозревается в незаконном обороте наркотиков. Молодой человек был задержан у себя дома, где оперативники обнаружили и изъяли 84 свертка с запрещенными веществами. Как уточнили в ГУВД, у задержанного найдено более 60 г порошкообразного вещества светлого цвета, которое по заключению эксперта содержит особо опасный психотроп альфа-PVP. Обнаружено также около 90 г измельченного вещества растительного происхождения. В его составе, как установила экспертиза, также есть психотропное вещество (курительная смесь).

Установлено, что молодой человек работал закладчиком на интернет-магазин по сбыту наркотиков примерно два месяца. В его обязанности входило забирать закладки с психотропом и размещать их в тайники по всему Минску. Сам он также употреблял запрещенные вещества.

Фрунзенский (Минска) РОСК возбудил в отношении минчанина уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-

Фото ОИОС ГУВД Мингорисполкома