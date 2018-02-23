Правоохранители изъяли у жителя Минской области 8,4 тыс. л спирта

23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Барановичского ГОВД изъяли у жителя Минской области крупную партию спирта, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники ОБЭП Барановичского ГОВД при участии ГАИ сегодня ночью проводили рейд. В Минском районе недалеко от деревни Щитомиричи они остановили автомобиль, за рулем которого находился 58-летний мужчина. В полуприцепе к седельному тягачу "Ивеко" он перевозил 1680 пластиковых пятилитровых емкостей со спиртом. Владелец пояснил, что груз ему необходим для личных нужд.

В отношении мужчины составлен административный протокол ч.3 ст.12.27 (перемещение более 5 л спиртосодержащей продукции лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а равно продажа названной продукции) КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых величин. Также нарушитель лишился 8,4 тыс. л спирта.-0-