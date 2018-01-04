Правоохранители изъяли у жителя Витебска более 30 таблеток с психотропом

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебская милиция нашла и изъяла у местного жителя 34 таблетки с психотропным веществом, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

В Витебске 28 декабря сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РОВД задержали неработающего мужчину в его же доме. У подозреваемого были обнаружены и изъяты 34 таблетки, содержащие в своем составе психотропное вещество.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК Республики Беларусь.-0-