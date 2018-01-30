Правоохранители Минской области изъяли крупную партию наркотиков

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Минской области изъяли самую крупную с начала года партию наркотиков, сообщил БЕЛТА начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома Олег Сильвестрович.

Комплекс оперативно-разыскных мероприятий завершился задержанием распространителей наркотических средств и психотропных веществ. Сначала при силовой поддержке бойцов ОМОН УВД на улице Казинца был задержан 37-летний минчанин. Он как раз возвращался домой после раскладки по тайникам очередных партий наркотиков. После этого оперативники наведались к его подельнику - 30-летнему минчанину, который дистанционно курировал распространение наркотиков.

Фото УВД Минского облисполкома

В общей сложности в шести тайника, расположенных на территории Минского района и города Минска, а также по месту жительства задержанных обнаружено и изъято 3350 г гашиша, 1680 г "Альфа-PVP", 850 г марихуаны, 101 г кокаина, 480 шт. марок, содержащих LSD, 1,7 тыс. психотропных таблеток MDMA, 90 г MBA-N-CHM. Оперативники также обнаружили весы и упаковочный материал, который использовался для фасовки наркотических партий.

По результатам экспертиз управлением Госкомитета судебных экспертиз по Минской области установлено, что представленное на экспертизу порошкообразное вещество розового цвета содержит в своем составе амфетамин (фенамин) - особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях. Другие изъятые объекты, предположительно содержащие наркотические вещества, направлены в центральный аппарат Госкомитета судебных экспертиз для дальнейших исследований.

По имеющейся информации, задержанные были поставщиками для более мелких реализаторов, взаимодействие с которыми осуществлялось исключительно через интернет. Сам товар поступал в Минск с территории России, способы транспортировки и доставки устанавливаются. В отношении двух фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК Беларуси. Проводится расследование.-0-