25 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители пресекли крупный канал поставки гашиша из России, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Утром 24 мая сотрудники правоохранительных органов задержали в лесу возле деревни Копище Минского района гражданина России 1990 года рождения, жителя Санкт-Петербурга, который организовал крупный канал поставки гашиша в Беларусь. В лесопарковой зоне официально неработающий злоумышленник сделал шесть тайников, в которых разместил в общей сложности 800 г гашиша.

За незаконный оборот наркотических веществ в отношении мужчины Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК Беларуси.-0-