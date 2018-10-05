Правоохранители разыскивают очевидцев смертельного ДТП у пл.Казинца в Минске

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможных очевидцев смертельного ДТП у пл.Казинца разыскивает Октябрьское РУВД Минска. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Эвелина Дручинина.

Утром 4 октября у дома вблизи ул.Казинца был обнаружен труп 65-летнего мужчины. "По одной из версий, смерть наступила в результате дорожно-транспортного происшествия. Разыскиваются возможные очевидцы аварии, которая, предположительно, произошла в районе пл.Казинца в ночь с 3 на 4 октября", - проинформировала Эвелина Дручинина.

Свидетелей происшествия и тех, кто обладает информацией о людях, которые к нему причастны, милиция просит обратиться в Октябрьское РУВД Минска по телефонам: 8 (029) 392-45-71, 8 (029) 394-12-44, 8(017) 222-04-42 или 102. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.-0-