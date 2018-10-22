Правоохранители в Гомеле задержали двух мужчин с насваем

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В центре Гомеля правоохранители задержали двух мужчин, прятавших пакетики с насваем, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В субботу, 20 октября, на территории Центрального рынка в поле зрения оперативников наркоконтроля областного милицейского управления и милиционеров патрульно-постовой службы Центрального РОВД Гомеля попал молодой человек. "Увидев патрульных милиционеров, 25-летний гомельчанин решил избавиться от содержимого карманов и выбросил 6 пакетиков с насваем", - уточнил Виталий Пристромов. Общий вес изъятого при осмотре места правонарушения зеленого зелья - 132 г.

Позже возле одного из домов по улице Карповича правоохранители обнаружили еще один тайник некурительного табака. 37-летний мужчина припрятал в кустах черный полиэтиленовый пакет, и этот процесс увидели оперативники. В пакете хранилось 49 расфасованных доз. Общий вес изъятого насвая составил 1300 г.

В отношении мужчин составлены административные протоколы по ч.2 ст.16.10 КоАП Беларуси, санкции которой предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин либо административный арест.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома