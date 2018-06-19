19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители в январе-мае перекрыли 15 каналов поставок наркотиков в Беларусь. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Как отметили в Главном управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД, складывающаяся в настоящее время в Беларуси наркоситуация продолжает оставаться контролируемой и достаточно стабильной. "В январе-мае выявлено и пресечено 15 каналов поставок наркотиков из-за границы, а также их транзитных перевозок. Всего же зарегистрировано 27 преступлений, связанных с перемещением наркотиков и психотропов через границу Беларуси (ст.328-1 УК). Также за истекший период года в рамках возбужденных уголовных дел изъято более 650 кг наркотических средств и 26 кг психотропных веществ", - проинформировали в управлении.

Об оздоровлении наркоситуации свидетельствует устойчивая тенденция сокращения количества передозировок наркотиками - их стало меньше на 31,5% по сравнению с январем-маем прошлого года. В том числе количество передозировок с летальным исходом уменьшилось более чем в два раза. "Снижается и число зарегистрированных наркопреступлений, в том числе совершенных с участием несовершеннолетних - таких стало меньше на 49,2%. Всего в январе-мае органами внутренних дел выявлено почти 2,3 тыс. преступлений, связанных с наркотиками, из них более 1,2 тыс. - со сбытом, - рассказали в управлении. - Более чем на 70% увеличилось количество оконченных расследованием преступлений, совершенных группой лиц, в 3,9 раза - совершенных в составе организованной группы. Это свидетельствует о повышении качества проводимой работы. Уменьшилось число зарегистрированных преступлений по линии наркоконтроля, совершенных ранее судимыми лицами - на 3,3%".

Пресечена деятельность трех подпольных нарколабораторий, выявлено 24 помещения, которые были специально приспособлены и оборудованы для выращивания наркосодержащих растений. Возбуждено 37 уголовных дел за содержание наркопритонов. По материалам сотрудников аналитической разведки в январе-мае возбуждено 336 уголовных дел. В Министерство информации направлены уведомления о необходимости ограничения доступа к 29 сайтам с сообщениями или материалами, связанными с незаконным оборотом наркотиков. Заблокированы транзакции по 151 электронному кошельку.

МВД Беларуси напоминает, что незаконные действия с наркотическими средствами или психотропными веществами либо их аналогами в соответствии с нормами Уголовного кодекса наказываются лишением свободы на срок до 25 лет с возможностью конфискации имущества.-0-