Правоохранители в Пинском районе для остановки пьяного лихача применили оружие

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе сотрудники ГАИ и ОМОНа остановили пьяного водителя с помощью оружия, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Правоохранители во время дежурства сегодня ночью получили информацию, что в направлении деревни Посеничи движется автомобиль "Форд Сиерра", водитель которого может быть пьяным. Вскоре машину обнаружили. Однако ее владелец не реагировал на многочисленные требования об остановке и на большой скорости продолжал ехать в сторону трассы М10 Кобрин - Пинск - Гомель.

Милиционер ОМОНа для принудительной остановки транспортного средства применил табельное оружие. Было произведено два предупредительных выстрела в воздух и три по колесам легковушки. Вблизи деревни Оснежицы лихач был задержан. Нарушителем оказался нетрезвый 27-летний житель агрогородка Парохонск - 1,73 промилле.

В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.18.16 (вождение в состоянии опьянения), ч.3 ст.18.21 (невыполнение требований об остановке транспортного средства), ст.23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП.-0-