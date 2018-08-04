4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали организатора секс-вечеринок под Минском. Информация об этом размещена на странице министерства в Facebook, сообщает БЕЛТА.
"По имеющейся информации сотрудников главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД и в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера сыщиками задержан организатор секс-вечеринок под Минском. Ему инкриминируется совершение насильственных действий во время этих вечеринок", - сказано в сообщении.
Мужчина ранее судим за изнасилование, убийство, разбой, кражи.
Правовая оценка будет дана сотрудниками Следственного комитета.-0-
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