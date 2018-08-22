Предъявлено обвинение водителю легковушки, врезавшейся в грузовик в Жодино

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водителю "Фольксвагена" предъявлено обвинение в совершении смертельного ДТП в Жодино, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Обвиняемый заключен под стражу.

ДТП произошло 18 августа. 26-летний мужчина ехал за рулем "Фольксвагена" по дороге Р-53 Слобода-Новосады в Жодино. Приближаясь к перекрестку улиц 50 лет Октября и Скорины, легковушка сначала врезалась в автопоезд МАЗ с полуприцепом, который двигался впереди в попутном направлении, а затем на встречной полосе столкнулась с "Рено". Пассажирка "Фольксвагена" скончалась на месте.

Мужчина на первоначальном допросе пояснил, что накануне ночью отдыхал в баре, затем встретился с потерпевшей. С ней они распивали спиртные напитки и катались по городу.

В крови у водителя зафиксировано 4,2 промилле алкоголя.-0-