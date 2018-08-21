Предъявлено обвинение жителю Вороново, привязавшему мужчину к дереву

21 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороново местный житель обвиняется в совершении преступления против личной свободы. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Мужчина 16 июня вывез в лес, насильно удерживая в салоне автомобиля, 39-летнего жителя Вороновского района. Там похититель раздел мужчину, привязал его к дереву и, нанеся несколько ударов кулаком в живот, ушел, оставив одного. Спустя три часа потерпевший сумел освободиться и обратиться за помощью.
Как оказалось, обвиняемый подозревал мужчину в краже имущества. При этом с заявлением в правоохранительные органы обращаться не стал.
"Проведя ряд осмотров и исследований, допросив свидетелей, выполнив иные следственные и процессуальные действия, следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции собрали достаточные доказательства. При этом факт кражи у него имущества ни потерпевшим, ни иными лицами не нашел своего подтверждения", - сказал Сергей Шершеневич.
По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение в ограничении личной свободы человека, совершенное способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, сопровождавшееся мучениями (ч.2 ст.183 УК). Обвиняемый содержится под стражей. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, постоянного места работы не имеет. Следователи наложили арест на его имущество.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-
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