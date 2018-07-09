Предметы искусства на Br73 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники пресекли попытку перемещения через пункт пропуска "Урбаны" на территорию ЕАЭС дорогостоящих предметов искусства без сопроводительных документов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Партия современных постеров, фото разных размеров и мебели следовала через белорусско-латвийскую границу. Во время проверки сотрудники таможни установили, что, кроме заявленных в сопроводительных документах товаров, в грузовом отсеке автомобиля находятся картины, объемные инсталляции из картона и фанеры, а также потолочные металлические световые приборы.

Общая стоимость 54 незадекларированных предметов искусства составила более Br73 тыс.

Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Беларуси. Нарушителю грозит штраф в размере до 30 базовых величин (базовая величина составляет Br24,5) с конфискацией сокрытого от таможенного органа товара или без конфискации по решению суда.-0-