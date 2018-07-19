19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предполагаемый мотив захвата заложницы в Заславле связан с внутрисемейными отношениями, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Управление Следственного комитета по Минской области продолжает устанавливать обстоятельства происшествия в отделении банка в Заславле, где 18 июля мужчина взял в заложники свою 23-летнюю дочь. Предварительное расследование уголовного дела по п.3 ч.2 ст.291 УК (захват заложника, совершенный с применением во время захвата либо удержания лица насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего) поручено следственной группе.

"Предполагаемый мотив совершенного преступления связан с внутрисемейными отношениями, - проинформировали в СК. - Для максимально точного воссоздания обстоятельств, которые имели место, установления причин и условий, способствовавших совершению преступления, проводится большой объем следственных и процессуальных действий. Продолжаются осмотры, выемки, допросы свидетелей, всех задействованных участников, изучаются изъятые записи с камер видеонаблюдения, собираются характеризующие материалы".

Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская в отношении потерпевшей, посмертная психолого-психиатрическая в отношении нападавшего, генотипоскопические, биолого-генетические, а также по изъятому орудию преступления.

Как сообщалось, 18 июля мужчина с ножом взял в заложницы девушку в отделении банка в Заславле. Правоохранители более 2 часов вели переговоры. Как рассказал министр внутренних дел Игорь Шуневич, после безуспешных переговоров и исчерпания всех возможностей мирного разрешения была проведена силовая операции. Заложник был освобожден. Девушка не пострадала. По предварительным данным, она беременна. Преступник был ликвидирован.-0-