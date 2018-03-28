Предприятие АПК в Могилевской области недоплатило около Br130 тыс. налогов

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие агропромышленного сектора в Могилевской области недоплатило около Br130 тыс. налогов. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Директор и главный бухгалтер, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная о наличии и величине объектов налогообложения, с января по февраль 2017 года внесли заведомо ложные сведения в декларации, в которых необоснованно завысили вычеты по налогу на добавленную стоимость за 2016 год. Тем самым они уклонились от уплаты в бюджет Br129 699.

Должностные лица обвиняются в уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере.

С учетом полного и добровольного возмещения предприятием ущерба, причиненного государству, в ходе предварительного расследования в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На их имущество наложен арест.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемых. Примененную ранее меру пресечения прокурор оставил без изменения.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.-0-