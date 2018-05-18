18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частное предприятие по производству бетона в Могилевской области недоплатило почти Br65 тыс. налогов. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Должностные лица предприятия с июня 2014 года по март 2017-го умышленно не оформили реализованную продукцию по первичным учетным документам, чем занизили базу налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и налога за добычу природных ресурсов. Затем обвиняемые внесли в налоговые декларации заведомо ложные сведения и предоставили их в налоговую инспекцию. Сумма неуплаченных в бюджет налогов составила Br64,8 тыс.

Обвиняемым инкриминированы уклонение от уплаты налогов и злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение государству ущерба в особо крупном размере.

Сотрудники управления Следственного комитета по Могилевской области проводят предварительное расследование по уголовному делу. Устанавливаются обстоятельства преступлений и другие лица, причастные к ним.

Прокуратура Могилевской области санкционировала меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора и заместителя директора этого частного предприятия.-0-