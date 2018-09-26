Предприятия "Гомельмелиоводхоза" незаконно получили из бюджета свыше Br108 тыс.

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Гомельской области во время проверки государственного объединения "Гомельмелиоводхоз" выявил факты незаконного получения предприятиями из бюджета свыше Br108 тыс., сообщили БЕЛТА в КГК.

Так, должностные лица ГП "Добрушское ПМС", занятые на реконструкции одной из мелиоративных систем, в акты включали фактически не выполненные работы по укреплению частей каналов, ремонту и возведению мелиоративных сооружений. В итоге размер причиненного государству вреда составил более Br28 тыс. Аналогичные факты установлены в Брагинском, Калинковичском и Чечерском районах. Работники местных предприятий мелиоративных систем вносили в исполнительную документацию фиктивные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, в итоге незаконно получили более Br51 тыс.

В свою очередь должностные лица ГП "Буда-Кошелевское ПМС" в 2017 году во время ремонта и обслуживания мелиоративных систем дважды включили в исполнительную документацию выкос каналов. Как следствие, стоимость работ увеличилась более чем на Br4,3 тыс., которые были оплачены предприятию из бюджета. Кроме того, сотрудники КГК предотвратили незаконное получение средств на сумму более Br19 тыс. по невыполненным работам на объектах реконструкции мелиоративных систем Ветковского и Речицкого районов, которые на момент проверки уже были предъявлены к оплате.

Установлены факты причинения вреда и во время других работ, заказчиком по которым выступал "Гомельмелиоводхоз". Так, Житковичским предприятием мелиоративных систем при подготовке к областному фестивалю ""Дажынкi-2017" не было высажено 70 деревьев и более 1,5 тыс. кустарников на территории Житкович, однако стоимость всех саженцев и работ по озеленению на общую сумму Br22,9 тыс. была включена в исполнительную документацию и впоследствии оплачена из бюджета. А Брагинское ПМС при создании кормовых угодий на землях сельхозпредприятия не внесло в землю 970 кг удобрений, однако оплату также получило.

Проверкой установлены факты нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на проведение ремонтно-эксплуатационных работ на мелиоративных каналах, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения, в сумме более Br33,4 тыс.

В комитете подчеркнули, что причинения столь значительного вреда государству можно было избежать, если бы должностные лица "Гомельмелиоводхоза" были внимательны, принимая объекты, а сотрудники "Белводхоза" добросовестно отнеслись к их проверке.

По итогу в бюджет возмещены все незаконно полученные средства в размере свыше Br108 тыс., а также Br33,4 тыс., использованных не по целевому назначению. Материалы направлены в правоохранительные органы.-0-