Предприятия ЖКХ Могилевской области незаконно получили из бюджета более Br400 тыс.

19 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Могилевской области во время мониторинга выявил незаконное получение в 2015-2016 годах предприятиями ЖКХ региона бюджетных средств на сумму более Br400 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя КГК Могилевской области Алексей Игликов.
Выяснилось, что коммунальщики завысили планово-расчетные цены по услугам водоснабжения и водоотведения, включив в них сверхнормативные накладные расходы, потери воды и иные необоснованные затраты, что в свою очередь привело к незаконному увеличению бюджетного субсидирования.
"По результатам мониторинга нарушители добровольно возместили в бюджет Br178 тыс., возврат еще Br236 тыс., а также процентов за пользование деньгами находится на контроле комитета", - отметил Алексей Игликов.-0-
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