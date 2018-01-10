Предприниматель из Борисова продавал кустарные автоагрегаты под видом заводских

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция разоблачила борисовского предпринимателя, который продавал кустарные автоагрегаты под видом заводских, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.

Оперативники Борисовского межрайотдела финансовых расследований пресекли незаконную деятельность борисовчанина, который занимался ремонтом и реставрацией автомобильных узлов и агрегатов. Работники финансовой милиции выяснили, что индивидуальный предприниматель закупал запасные части и ремонтные комплекты, как правило, на территории России без наличия товаросопроводительных документов, подтверждающих легальность их приобретения. Используя эти запчасти, он ремонтировал дорогостоящие агрегаты для крупногабаритной техники, которые предназначались для продажи обратно в Россию, при этом не отражал работы в бухгалтерском учете и, соответственно, не уплачивал налоги.

Более того, автозапчасти и агрегаты предприниматель продавал под видом оригинальных запчастей белорусских производителей. Однако проведенной проверкой с привлечением специалистов ОАО "БАТЭ" было установлено, что изделия изготовлены кустарным способом, а не в заводских условиях.

Материалы проверки были направлены в экономический суд Минской области, который привлек предпринимателя к административной ответственности по ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси.

Изъятые у предпринимателя во время проверки автомобильные узлы и агрегаты конфискованы в доход государства.-0-