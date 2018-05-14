Предприниматель из Браслава набрал у знакомых "взаймы" более Br155 тыс.

14 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Предприниматель из Браслава набрал у знакомых Br155 тыс. и не вернул, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

С июня 2008-го по октябрь 2017 года 48-летний индивидуальный предприниматель под различными предлогами набрал "взаймы" у знакомых из Браслава, Браславского района и Минска в общей сложности более Br155 тыс. Так, одного убедил передать ему без оплаты строительные материалы, второго - изготовить кованые изделия, обещая полностью рассчитаться позже. Другие знакомые помогали деньгами мужчине на строительство дома в Браславском районе, приобретение автомобиля, проведение природного газа и другие нужды. Житель Минска за полтора года передал браславчанину Br27 тыс. и свыше $36 тыс.

Следователи предъявили обвинение мужчине по ч.1 ст.209 и ч.1 ст.14, ч.4 ст.209 УК (мошенничество и покушение на мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество обвиняемого на сумму более Br127 тыс. наложен арест, в том числе на автомобиль и коттедж, который был построен в период совершения преступлений.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для изучения и направления в суд.-0-