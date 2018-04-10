Предприниматель из Гродно потратил чужие деньги на строительство недвижимости

10 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель из Гродно потратил чужие деньги на строительство личных объектов недвижимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Милиция просит откликнуться (по телефону 102) пострадавших от действий жителя Гродно 1985 года рождения. Свою деятельность он вел в качестве индивидуального предпринимателя.

"Мужчина путем обмана под предлогом реализации строительных материалов для производства кровельных и иных строительных работ с августа 2016 года по июль 2017 года завладел денежными средствами 4 жителей Гродно. Однако взятых на себя обязательств не выполнил, чем причинил потерпевшим имущественный вред на общую сумму почти Br11 тыс.", - рассказали в пресс-службе УВД. Все деньги мужчина потратил на личные нужды, в том числе на строительство объектов недвижимости.-0-