Предприниматель из Гродно присвоил стройматериалы на Br45 тыс.

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно 32-летний индивидуальный предприниматель предстанет перед судом за мошенничество в крупном и особо крупном размерах, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Мужчина с 2014 по 2017 год под предлогом, что берет в долг, завладевал имуществом пяти юридических и двенадцати физических лиц на общую сумму свыше Br45 тыс. В частности, в октябре 2014 года под предлогом покупки для последующей продажи строительных материалов он завладел кровельной продукцией ООО, а в декабре - двумя откатными воротами и металлическим штакетником, причинив ущерб той же компании.

В июне 2018 года индивидуальному предпринимателю предъявили обвинение в завладении имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном повторно, в крупном и особо крупном размерах.

Позже в правоохранительные органы поступили заявления еще трех физлиц, пострадавших от действий обвиняемого. Выяснилось, что в 2018 году под предлогом приобретения стройматериалов индивидуальный предприниматель принял в качестве предоплаты от одного жителя Гродно Br250, от второго - Br1 тыс., а от третьего - Br585. Принятые на себя обязательства не исполнил, а деньги присвоил и израсходовал на личные нужды.

Собрав исчерпывающие доказательства вины обвиняемого, следователи предъявили ему окончательное обвинение с учетом всего причиненного потерпевшим материального ущерба. Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.-0-