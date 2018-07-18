Предприниматель из Новополоцка оштрафована за незаконные услуги по массажу

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за оказание услуг массажа без наличия специального разрешения (лицензии), сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда.

Услуги по массажу тела, рук и ног предприниматель и ее работник - массажист-косметик оказывали гражданам с марта по сентябрь 2017 года, а также с ноября того же года по январь 2018-го в квартире в Новополоцке. Налоговый орган установил доход от предпринимательской деятельности без лицензии в Br1,5 тыс.

В суде предприниматель вину не признала, указав, что осуществляет спа-услуги (эстетический массаж, стоун-массаж), которые относятся к бытовым услугам, а не лицензируемому виду деятельности. Однако массаж в данном случае относится к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность.

Оценив доказательства, суд пришел к выводу о совершении предпринимателем административного правонарушения. На нее наложен штраф в 20 БВ (БВ составляет Br24,5) без конфискации дохода.

Решение о наложении взыскания было обжаловано в Верховный суд и 18 июля оставлено без изменений.-0-

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