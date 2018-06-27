Предприниматель из Житковичей уклонился от уплаты Br38,5 тыс. налогов

27 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. По материалам финансовой милиции Мозырский РОСК возбудил в отношении директора частного предприятия из Житковичей уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере, сообщил БЕЛТА заместитель начальника отдела УДФР КГК по Брестской области Владимир Олесик.

Дело возбуждено по ч.1 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК. В 2015 году руководитель ПТУП путем сокрытия выручки и внесения недостоверных сведений в налоговые декларации (расчеты) по НДС и налогу при упрощенной системе налогообложения уклонился от уплаты налогов на сумму Br38,5 тыс.

Фирма занималась неспециализированной торговлей товарами. Ее руководитель поддерживал тесные связи с директором одного из предприятий Бреста, которое реализовывало консервную продукцию. Компаньоны решили скрыть выручку и внесли недостоверные сведения в налоговые декларации. Их схема выглядела так: директор брестского предприятия предоставил фиктивный документ о сотрудничестве с житковичской фирмой. Во время проверки выяснилось, что сделок не было. Директор предприятия из Житковичей в ходе разбирательств подтвердил этот факт.

Материалы передали в УСК по Брестской области. В отношении предпринимателя из Бреста возбудили уголовное дело. Но история на этом не закончилась. Директор житковичской фирмы вдруг отказался от своих прежних показаний. Он предоставил в налоговую инспекцию уточненную декларацию, где указал, что сделки все-таки были. В отношении директора брестской фирмы уголовное дело прекращено. Он привлечен к административной ответственности. Теперь под угрозой уголовной ответственности директор фирмы из Житковичей. Он подозревается в даче ложных показаний и внесении недостоверных сведений в налоговые декларации.-0-