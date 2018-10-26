Председатель Пуховичского райисполкома задержан по подозрению в коррупции

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении председателя Пуховичского райисполкома, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью СК.
"Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета расследуется уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности в отношении председателя Пуховичского районного исполнительного комитета и иных лиц. Данное уголовное дело возбуждено по материалам Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД", - проинформировали в СК.
Подозреваемые находятся под стражей. Следователи и сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности фигурантов уголовного дела.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4058 BYN
|2.396 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1094 BYN
|2.1105 BYN
|2.115 BYN
|RUB
|3.2133 BYN
|3.207 BYN
|3.22 BYN