Председатель Пуховичского райисполкома задержан по подозрению в коррупции

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении председателя Пуховичского райисполкома, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью СК.

"Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета расследуется уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности в отношении председателя Пуховичского районного исполнительного комитета и иных лиц. Данное уголовное дело возбуждено по материалам Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД", - проинформировали в СК.

Подозреваемые находятся под стражей. Следователи и сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности фигурантов уголовного дела.-0-