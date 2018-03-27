Председатель сельисполкома незаконно привлекла 13 человек к административной ответственности

27 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сотрудники Кричевского межрайонного отдела УДФР КГК Беларуси по Могилевской области выявили факты злоупотребления властью и служебными полномочиями председателем одного из сельисполкомов Мстиславского района. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Кричевского межрайонного отдела УДФР КГК Беларуси по Могилевской области Сергей Азаренко.

Чтобы избежать привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности за бездействие и создать видимость активной работы по контролю за благоустройством населенных пунктов, председатель сельисполкома в 2015-2016 годах незаконно привлекла 13 человек к административной ответственности за правонарушения, которые они не совершали. Причем жители деревень даже не догадывались, что попали в число нарушителей, поскольку глава сельисполкома не только составляла незаконные протоколы, но и сама оплачивала штрафы, наложенные в минимальном размере (0,1 базовой величины). Сведения о совершенных административных правонарушениях вносились ею в единый государственный банк данных о правонарушениях.

В отношении председателя сельисполкома прокуратурой Мстиславского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенное лицом, занимающим ответственное положение) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-