Председатель сельсовета в Брестском районе обещал за вознаграждение помощь в получении участков

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бывший председатель сельсовета в Брестском районе приговорен к 2,7 года лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки, сообщила БЕЛТА старший помощник прокурора Бреста Ирина Рубанова.

Должность председателя сельского Совета 47-летний мужчина занимал с октября 2014 года по март 2017-го. Он делал ставки в букмекерских конторах, для чего ему нужны были деньги. Экс-руководитель обещал своим знакомым быстрое получение земельных участков в окрестных деревнях. Суммы за оказание услуги варьировались от $100 до $6 тыс. Когда подходили оговоренные сроки, вопрос был не решен. Полученные средства фигурант возвращать не собирался.

Кроме того, еще двум пострадавшим мужчина сказал, что процедура получения земельного участка очень сложная. Для этого якобы необходимо передать компетентным должностным лицам госорганов определенную сумму. В одном случае он попросил $2 тыс., во втором - $4 тыс. Никаких полномочий для единоличного решения таких вопросов у него не было.

Судом Брестского района мужчина был признан виновным в мошенничестве (ч.2 и ч.3 ст.209 УК) и подстрекательстве к даче взятки (ч.5 ст.16 и ч.2 ст.431 УК). По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде двух лет и семи месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима.

После оглашения приговора осужденный пытался сбежать из зала суда, но был задержан, оказал сопротивление конвою. Проводится проверка.

Приговор не вступил в законную силу.-0-