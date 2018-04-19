Предварительное расследование по делу Коржича завершено

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трем военнослужащим срочной службы из числа сержантского состава 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов предъявлено обвинение в превышении власти в отношении подчиненных и в получении взяток. Именно их действия повлекли тяжкие последствия - гибель солдата Александра Коржича. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного следственного управления Следственного комитета Олег Шандарович, передает корреспондент БЕЛТА.

Главным следственным управлением Следственного комитета окончено предварительное расследование уголовного дела по факту смерти Александра Коржича - военнослужащего срочной службы 3-й учебной танковой роты воинской части 43064 72-го объединенного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. По делу к уголовной ответственности привлечены трое военнослужащих срочной службы из числа сержантского состава, которые проходили службу вместе с Александром Коржичем. Им предъявлено обвинение во многочисленных фактах превышения власти в отношении подчиненных и в получении взяток.

По данным следствия, сержанты неоднократно применяли насилие к сослуживцам, в том числе к Александру Коржичу. По делу признаны потерпевшими еще ряд военнослужащих воинской части. Всего установлено 150 эпизодов. "Указанные сержанты неоднократно применяли насилие как в отношении Коржича, так и других подчиненных, неоднократно нанося удары руками и ногами по различным частям тела, принуждали за разрешение сходить в магазин на территории воинской части безвозмездно приобретать для них продукты и сигареты. Солдаты фактически за деньги покупали себе право пользоваться в любое время мобильными телефонами", - сказал Олег Шандарович.

В частности, Александр Коржич платил одному из сержантов за такое разрешение и за то, чтобы тот не применял к нему физическое насилие. Также Коржич платил отступные за его нахождение на стационарном лечении в медроте. "Фактически Александр Коржич боялся возвращаться с медицинского лечения", - отметил следователь.

Сержанты систематически, в том числе и в ночное время, после команды отбой издевались, принуждали подчиненных приседать, отжиматься и выполнять иные физические упражнения. "Всего по делу признаны потерпевшими 57 военнослужащих указанной воинской части", - проинформировал Олег Шандарович.

Как сообщалось, Следственный комитет продлевал сроки расследования по делу гибели рядового Коржича в воинской части в Печах. Был выявлен ряд фактов неуставных взаимоотношений не только в этом воинском подразделении, но и в других частях. СК продлил сроки расследования, чтобы полно, объективно и всесторонне исследовать все имеющиеся заявления и сообщения о преступлениях.

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвальном помещении одного из строений на территории воинской части в Борисовском районе. Следствие разрабатывало три основные версии: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство.-0-