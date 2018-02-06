Преподаватель солигорского колледжа приговорена к 4 годам лишения свободы за систематические взятки

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преподаватель филиала БНТУ "Солигорский государственный горно-химический колледж" приговорена к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с конфискацией имущества, сообщил корреспонденту БЕЛТА помощник прокурора Солигорского района Евгений Маркевич.

Преподаватель признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст.430 УК (получение взятки, в том числе повторно). Свою вину она признала частично. Доход, полученный преступным путем, был уплачен в полном объеме на стадии предварительного следствия.

По решению суда женщина лишена права заниматься определенной деятельностью, связанной с совершением юридически значимых действий, сроком на пять лет. Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в течение десяти суток.

Сторона гособвинения в ходе судебных прений предлагала назначить обвиняемой наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось, с октября 2015 года по июль 2017-го женщина преподавала в колледже спецпредметы и как руководитель курсовых проектов использовала служебные полномочия в корыстных интересах. Она систематически получала от учащихся деньги и иные материальные ценности за проверку и прием курсовых, а также за положительные отметки при приеме экзаменов. При этом курсовые самостоятельно студенты не выполняли - использовались предоставленные преподавателем за вознаграждение проекты предыдущих курсов. Всего следствием собраны доказательства по десяти эпизодам противоправной деятельности.

Как сообщил Евгений Маркевич, во время судебного следствия были доказаны все эпизоды получения взяток.-0-