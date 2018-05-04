Пресечен канал поставки в Беларусь серых партий спортивного питания

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники выявили и пресекли канал поставки из стран Евросоюза и России серых партий спортивного питания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.

Серая схема от доставки товара в Беларусь до его попадания в торговые точки была довольно стандартной. Мелкими партиями БАДы, анаболики, стероиды ввозились через границу, товар аккумулировался в Бресте. Далее маршрутными такси его доставляли в столичные торговые точки и интернет-магазины для последующей реализации.

В частности, 27 апреля в районе Щомыслицы Минского района задержаны два гражданина Беларуси в тот момент, когда они перегружали товар из автомобилей. В коробках обнаружено более 130 наименований спортивного питания - биологических добавок, витаминов. Позже при осмотрах гаража, двух павильонах в минских торговых центрах, используемых 33-летним минчанином, обнаружены и изъяты еще несколько партий БАДов, стоимость которых более Br100 тыс. На этот товар индивидуальный предприниматель не смог предъявить документы, подтверждающие легальность приобретения и ввоза.

Также был задержан еще один житель столицы, в автомобиле которого обнаружено более 32 наименований анаболиков и стероидов на сумму Br46 тыс., денежные средства в белорусских рублях и долларах США. Ему задержанный житель Бреста передавал препараты.

Свыше 300 наименований задержанного спортивного питания оценили в Br175 тыс. Изъятый товар, а также денежные средства переданы в ИМНС по Минскому району.

Начат административный процесс по ч.1.1 ст.12.7 (незаконная предпринимательская деятельность) и ст.12.17 (нарушение правил торговли и оказания услуг населению) КоАП Беларуси. Задержанным грозит выплата крупных штрафов и конфискация товара.-0-