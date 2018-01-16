Пресечен ввоз в Беларусь более 4 т контрафактного алкоголя

16 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Гомельского областного милицейского ведомства совместно с сотрудниками Госпогранкомитета Беларуси провели операцию по пресечению незаконной поставки контрафактной алкогольной продукции на территорию страны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Правоохранители остановили в Добрушском районе на автодороге Кобрин - Гомель - граница Российской Федерации большегрузный автомобиль с российскими номерами, принадлежащий россиянину. За рулем находился 29-летний житель Добруша, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также за незаконную транспортировку спиртосодержащей фальсифицированной продукции. В ходе осмотра автомобиля и прицепа оперативники обнаружили коробки с контрафактной водкой и спиртом. Общий тоннаж контрафакта составил 4 260 л спиртосодержащей фальсифицированной продукции на сумму более Br58 тыс.

Вся продукция изъята. В отношении водителя составлены административные протоколы. По совокупности правонарушений штраф может составить от 100 до 200 базовых величин с конфискацией алкогольной продукции.-0-