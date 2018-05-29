Пресечена схема хищения средств борисовского "Автогидроусилителя"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежные средства борисовского завода "Автогидроусилитель" похищали с помощью бестоварных накладных, правоохранители пресекли преступную схему. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Борисовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о хищении денежных средств в ОАО "Борисовский завод "Автогидроусилитель". Факты противоправной деятельности были установлены во время проверки предприятия работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску. Обвиняемыми признаны исполняющий обязанности начальника бюро отдела материально-технического снабжения завода и кладовщик, а также директор столичной коммерческой фирмы.

Они использовали преступную схему, связанную с оформлением бестоварных накладных - документы содержали все необходимые реквизиты, но по ним фактически никакие товары не были отпущены. "В документах была информация о поставке в адрес борисовского предприятия товарно-материальных ценностей. За якобы полученный металл с расчетного счета завода в адрес фирмы переводились деньги, которые в последующем обналичивались и делились между участниками преступного сговора, - рассказала Татьяна Белоног. - Так, по одному из фактов таким способом фигуранты завладели суммой более Br20 тыс. Следователи располагают данными о нескольких эпизодах противоправной деятельности в период с мая 2016-го по март 2018 года".

Следствием проводятся проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, допрашиваются работники и должностные лица, изучается изъятая документация, назначены криминалистические экспертизы. На имущество фигурантов, в числе которого и автомобили, наложен арест. Действия обвиняемых квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере, группой лиц (ч. 3 ст. 210 УК). Они заключены под стражу.-0-