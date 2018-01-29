29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трансграничная преступная группа из десяти белорусов несколько лет занималась контрабандой сигарет в Литву, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"Органом дознания Гродненской пограничной группы возбуждено уголовное дело в отношении десяти граждан Беларуси, которые в 2014 году организовали преступную группу для незаконного перемещения через белорусско-литовскую границу табачной продукции. У всех членов группы были четко распределены обязанности: организация закупки товара, обеспечение незаконного перемещения его через границу и поиск места сбыта на территории Евросоюза", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Для хранения сигарет злоумышленники приобрели жилье в пограничной зоне. В целях безопасности и конспирации они оборудовали помещения камерами видеонаблюдения. "Там же находился "автопарк" из нескольких машин, который использовался для перевозки сигарет, и соответствующая их преступной деятельности атрибутика: радиостанции и мобильные телефоны типа "моноблок", мобильный телефон и планшет BlackBerry для связи. Также они использовали тепловизоры для обнаружения пограничников в момент переброски, ветрозащитные костюмы "Горка", ремни для ношения коробов, мешки для упаковки сигарет", - рассказали в Госпогранкомитете.

На момент задержания - осенью 2017 года - к отправке готовилась партия в количестве около 55 тыс. пачек сигарет. Сейчас все фигуранты дела установлены, ведется следствие. На транспортные средства и жилые помещения наложен арест.-0-