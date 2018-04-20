Преступная схема хищения минеральных удобрений раскрыта в Гомельской области

20 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители раскрыли преступную схему хищения минеральных удобрений в Гомельской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Правоохранители вышли на след 10 апреля. Вечером на трассе М-10 вблизи Калинковичей оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома при поддержке сотрудников Госавтоинспекции и бойцов ОМОНа остановили две фуры, которые намеревались выехать в Россию. Водители предъявили проверяющим сопроводительные документы на груз. Однако сотрудники милиции усомнились в подлинности транспортных накладных. Проверив большегрузы, правоохранители обнаружили минеральные удобрения. Груз весом около 80 т на сумму Br20 тыс. направлялся на продажу в страну-соседку. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что данные транспортные средства были вовлечены в отлаженный криминальный механизм хищения удобрений.

В тот же день управлением Следственного комитета по Гомельской области по материалам УБЭП КМ УВД Гомельского облисполкома возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

Подозреваемым стал директор и единственный учредитель одного из частных предприятий Калинковичского района. Мужчина 1963 года рождения являлся одновременно и заместителем главы фермерского хозяйства в этом же районе. Менеджером в частном предприятии работал сын руководителя. Кроме них, в преступную схему были вовлечены водители фирмы и некоторых государственных организаций.

"Данные лица с целью хищения минеральных удобрений вступили в предварительный преступный сговор с рядом должностных и материально ответственных лиц предприятий, занимающихся обеспечением минеральными удобрениями сельскохозяйственных предприятий Гомельской области. На системной основе злоумышленники организовали по заведомо подложным документам отгрузки приобретенных исключительно за государственные средства минеральных удобрений, которые должны быть реализованы только белорусским предприятиям АПК. Другими словами, воровали, чтобы затем продать за немалые деньги", - прокомментировал Виталий Пристромов. Удобрения перевозились на склады указанных фирмы и фермерского хозяйства. Затем с интервалом в 3-5 дней груз вывозили и реализовывали за наличный расчет субъектам хозяйствования России.

Во время проведенных обысков в складских помещениях частного предприятия и фермерского хозяйства обнаружено и изъято более 100 т минеральных удобрений, наложен арест на два большегрузных автомобиля и внедорожник, находящиеся в пользовании директора фирмы.

В настоящее время правоохранители проводят комплекс следственных действий и оперативных мероприятий. Ряд фигурантов уголовного дела уже задержаны и арестованы. Руководитель частной фирмы скрылся и находится в розыске.-0-