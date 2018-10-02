При досмотре груза российского перевозчика обнаружены комплекты проводов на Br26 тыс.

2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Комплекты проводов на Br26 тыс. незаконно пытался переместить через белорусско-польскую границу российский перевозчик, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
Нарушение было выявлено в пункте пропуска "Брузги" благодаря системе управления рисками.
"Согласно сопроводительным документам, в транспортном средстве, следовавшем из Испании на территорию Евразийского экономического союза, находились автомобильные сидения. При проведении таможенного контроля с применением инспекционно-досмотрового комплекса установлено, что в грузовом отсеке, помимо заявленного, перемещается 5 тыс. комплектов проводов для водительских сидений", - рассказали в таможне. Стоимость товара составила Br26 тыс.
Гродненской региональной таможней начат административный процесс. Наказание за нарушение предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-
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