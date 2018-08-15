При крушении лодки в Судане погиб 21 школьник

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При крушении лодки в Судане погибли 22 человека: 21 школьник и сопровождавшая группу учеников женщина, сообщает издание The Washington Post.
Трагедия произошла на реке Нил в юго-восточной части Судана.
По данным ТАСС, судно в момент крушения перевозило более 40 детей, направлявшихся в школу.
Ведется поисково-спасательная операция.-0-
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