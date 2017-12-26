При пожаре в борисовской пятиэтажке эвакуировали 10 человек

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в борисовской пятиэтажке эвакуировали десять человек, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Сообщение о пожаре в доме на ул. Бульвар Гречко поступило в МЧС 25 декабря в 19.39. "Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили задымление на лестничной площадке второго этажа. Работники МЧС из выше расположенных квартир эвакуировали 10 человек, из них двое - дети", - проинформировала Анастасия Швайбович.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-

Фото Минского областного управления МЧС