При пожаре в борисовской пятиэтажке эвакуировали 10 человек

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в борисовской пятиэтажке эвакуировали десять человек, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
Сообщение о пожаре в доме на ул. Бульвар Гречко поступило в МЧС 25 декабря в 19.39. "Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили задымление на лестничной площадке второго этажа. Работники МЧС из выше расположенных квартир эвакуировали 10 человек, из них двое - дети", - проинформировала Анастасия Швайбович.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-
Фото Минского областного управления МЧС
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