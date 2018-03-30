При строительстве дома для нуждающихся в Крупках генподрядчик проворачивал махинации

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При строительстве жилого дома социального назначения в Крупках выявлены махинации, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщил начальник УБЭП УВД Минского облисполкома Владимир Емельянов.

Сотрудники БЭП УВД Минского облисполкома и Крупского РОВД выяснили, что при возведении жилого дома за бюджетные средства была завышена стоимость строительно-монтажных работ.

В результате комплекса оперативно-проверочных мероприятий у сотрудников БЭП появились все основания подозревать двух бывших руководителей одной минской строительной коммерческой фирмы в мошеннических действиях. Из материалов проверки следует, что ныне неработающие двое минчан, которые в конце 2012 года возглавляли организацию, выступили генподрядчиком при строительстве жилого дома для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Организация взяла обязательства по выполнению определенных строительно-монтажных работ на объекте. Однако, закупив строительные материалы, к выполнению работ фирма так и не приступила. Ссылаясь на временные трудности, дельцы предоставили фиктивные документы о стоимости якобы уже выполненных работ и понесенных затратах, пообещав в реальности все наверстать в дальнейшем. С учетом того, что годовой отчетный период подходил к концу, соответствующие акты сдачи-приемки были подписаны, по которым и произведен расчет с фирмой за счет бюджетных денежных средств. Однако обязательства так и не были выполнены. "Когда всевозможные объяснения, отговорки и оправдания были исчерпаны, руководители предприятия просто перестали выходить на связь", - сказал Владимир Емельянов. Социальный объект пришлось достраивать другой организации.

Общий ущерб составил более Br27,3 тыс.

Проверочные мероприятия не окончены. С учетом собранных материалов 26 марта Генпрокуратурой в отношении двух фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК. Проводится расследование.-0-