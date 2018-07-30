При замене пола в частном доме в Докшицком районе нашли мину

30 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Докшицком районе в частном доме при замене пола нашли противопехотную мину, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.
Настоящую проверку на стрессоустойчивость пришлось пережить 30 июля жильцам частного дома довоенной постройки в городском поселке Бегомль. Семья решила переложить пол. В процессе работ после поднятия деревянного настила владельцы увидели подозрительный предмет, торчащий из земляной насыпи. О своей находке они сообщили в милицию.
Прибывшие на место саперы извлекли из подпола противопехотную мину времен войны, о наличии которой жильцы даже не подозревали.
"До определенного момента боеприпас условно был безопасен, однако при ударе в случае пролома пола в этом месте или пожаре он мог взорваться", - отметила Мария Воробьева.
Мина вывезена в безопасное место и уничтожена.-0-
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