Причиной пожара с гибелью двух женщин в Россонском районе могла стать непотушенная сигарета

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной пожара с гибелью двух женщин в Россонском районе Витебской области могла стать непотушенная сигарета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию УСК по Витебской области.

Вечером 20 сентября возгорание одного из домов района заметил мужчина, который проезжал неподалеку. Прибывшие на место сотрудники МЧС при ликвидации пожара обнаружили тело 58-летней хозяйки дома, а также ее неработающей 52-летней подруги-односельчанки. Следственно-оперативной группой при осмотре места происшествия каких-либо видимых телесных повреждений на телах женщин не обнаружено.

Установлено, что обе женщины злоупотребляли спиртными напитками. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Следователи опрашивают очевидцев произошедшего, изучают образ жизни погибших. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которой будет установлена причина смерти женщин. В рамках назначенной пожарно-технической экспертизы будет определена причина возгорания. По результатам проведения проверки будет принято окончательное процессуальное решение.-0-

Фото УСК по Витебской области